México tem plano B caso Trump leve adiante ameaça de tarifas, diz presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México vai esperar para ver se o presidente dos EUA, Donald Trump, vai cumprir a ameaça de impor tarifas ao seu vizinho do sul na terça-feira, disse a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira, acrescentando que o México tem planos alternativas caso as tarifas entrem em vigor.

Falando em uma entrevista coletiva matinal, Sheinbaum disse que falará mais sobre suas decisões na terça-feira, mas que, independentemente de o que os EUA decidam, o México está pronto.

"Temos um plano B, C, D", disse Sheinbaum, sem dar detalhes dos planos.