Opep+ deve prosseguir com aumento planejado da produção de petróleo em abril, dizem fontes

Com base nesse plano, a redução gradual de 2,2 milhões de bpd de cortes -- a camada mais recente -- começa em abril com um aumento mensal de 138.000 bpd, de acordo com cálculos da Reuters.

Esse aumento ocorrerá conforme o planejado, disseram as três fontes da Opep+ na segunda-feira, sob a condição de anonimato.

(Reportagem de Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova e Alex Lawler)