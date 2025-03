Trump decidirá níveis de tarifas dos EUA para México e Canadá conforme prazo de terça-feira se aproxima

As tarifas estão programadas para entrar em vigor às 12h01 (2h01 no horário de Brasília) na terça-feira.

O secretário de Comércio Howard Lutnick sinalizou no domingo que Trump pode não impor o valor total das tarifas, dizendo que o presidente determinaria seus níveis exatos.

O México e o Canadá "fizeram um trabalho razoável" protegendo suas fronteiras dos EUA, e Trump está considerando quais devem ser os níveis finais das tarifas, disse Lutnick à Fox News.

"Ele está meio que pensando agora sobre como exatamente quer jogar com o México e o Canadá, e essa é uma situação fluida. Haverá tarifas na terça-feira sobre o México e o Canadá. Exatamente o que são, vamos deixar isso para o presidente e sua equipe negociarem", disse ele.

Também se espera que Trump aumente na terça-feira as tarifas relacionadas ao fentanil sobre as importações chinesas de 10% para 20% atualmente, a menos que Pequim acabe com o tráfico de fentanil para os EUA, disse Lutnick.

Trump elogiou no domingo um declínio nas travessias ilegais de fronteira no mês passado em uma postagem no Truth Social, dizendo que elas foram "AS MAIS BAIXAS JÁ REGISTRADAS. OBRIGADO!!!".