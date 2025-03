UE propõe flexibilização em metas de emissão de CO2 para montadoras

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse após se reunir com executivos do setor automotivo, sindicatos e grupos de pressão na segunda-feira que o corpo executivo da UE proporá no final deste mês permitir a conformidade ao longo de três anos, em vez de apenas em 2025.

Atingir as metas e evitar multas relacionadas depende da venda de mais veículos elétricos, um segmento em que as montadoras europeias ficam atrás das rivais chinesas e norte-americanas.

As ações das montadoras europeias, incluindo Volkswagen, Renault, BMW e Mercedes-Benz, subiram entre 1,5% e 4% após os comentários de von der Leyen.

"As metas permanecem as mesmas. Eles precisam cumprir as metas, mas isso significa mais espaço para a indústria respirar", disse von der Leyen em uma entrevista coletiva, acrescentando que a proposta ainda exigirá aprovação dos governos da UE e do Parlamento Europeu.

A conformidade agora seria baseada nas emissões médias de uma montadora no período de 2025 a 2027.

As montadoras da UE, que foram atingidas por queda na demanda e fechamentos de fábricas, e agora estão se preparando para tarifas dos EUA, pediram à Comissão que concedesse alívio de multas que, segundo elas, podem chegar a 15 bilhões de euros (US$ 15,7 bilhões) até 2025.