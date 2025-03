Wall Street fecha em queda com confirmação de tarifas de 25% de Trump e produção industrial em queda

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street caíram na segunda-feira, depois que o presidente Donald Trump anunciou o início das tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, e depois que dados mostraram uma ligeira queda na produção industrial dos EUA.

As ações caíram após uma pesquisa do ISM e ampliaram as perdas depois que Trump disse que as tarifas de 25% sobre o Canadá e o México entrarão em vigor na terça-feira, com tarifas recíprocas a partir de 2 de abril. Ele disse que os países da América do Norte "não tinham mais espaço" para evitar as tarifas.