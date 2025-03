Ações europeias têm pior dia em mais de 6 meses com vigência das tarifas de Trump

Todas as bolsas regionais encerraram o dia no vermelho, com o índice de referência alemão caindo 3,5% em relação aos recordes atingidos na segunda-feira.

As tarifas dos EUA entraram em vigor no início da terça-feira, frustrando as esperanças de que seriam adiadas por mais negociações.

As montadoras foram as mais atingidas, com a Stellantis caindo 10,2%, a BMW perdendo 5,9% e a Ferrari recuando 4,4%.

O setor de automóveis e peças caiu 5,4%, sua maior queda em um único dia desde março de 2022.

"Até alguns dias atrás, ainda havia esperança de que Trump estivesse ameaçando com tarifas, mas não as colocaria em prática. Agora está claro, e os mercados acionários globais estão um pouco chocados com isso", disse Joris Franssen, chefe da equipe de dividendos e valor da Van Lanschot Kempen.

Os serviços financeiros e os bancos caíram 3,7% e 3,8%, respectivamente, enquanto a queda dos preços do petróleo fez com que as ações de energia recuassem 4,2%.