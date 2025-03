Com chegada das tarifas de Trump, empresas se preparam para mais incertezas

MINANDO A CONFIANÇA

A incerteza prejudicou a confiança das empresas e dos consumidores nas últimas semanas, depois de ter melhorado inicialmente após a reeleição de Trump. O ISM Manufacturing Index, um importante índice do sentimento dos fabricantes, mostrou um aumento acentuado nas expectativas de inflação em fevereiro, com os fornecedores citando as tarifas várias vezes.

A confiança do consumidor dos EUA caiu para o nível mais baixo em oito meses em fevereiro, com o aumento das expectativas de inflação. Os grandes varejistas Walmart e Lowe's alertaram sobre a desaceleração da demanda.

"É a incerteza que está alimentando a angústia dos clientes", disse o CEO da Autodesk, Andrew Anagnost, aos investidores. "É isso que queremos superar. Queremos mudar para a certeza (na) política... a incerteza não é algo com que nossos clientes queiram trabalhar"

Assessores e apoiadores de Trump disseram que seu objetivo é trazer mais manufatura para os Estados Unidos para reduzir o déficit comercial recorde do país.

"Embora (elas sejam) inflacionárias e possam prejudicar no curto prazo, as tarifas serão boas para os empregos norte-americanos no longo prazo", disse Justus Parmar, CEO da Fortuna Investments.