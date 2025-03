EXCLUSIVO-EUA e Ucrânia se preparam para assinar acordo sobre minerais na terça-feira, dizem fontes

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A administração presidencial da Ucrânia em Kiev e a embaixada ucraniana em Washington não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O acordo foi suspenso na sexta-feira após uma reunião controversa no Salão Oval entre Trump e Zelenskiy, que resultou na rápida saída do líder ucraniano da Casa Branca. Zelenskiy havia viajado a Washington para assinar o acordo.

Nessa reunião, Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam Zelenskiy, dizendo que ele deveria agradecer aos EUA pelo apoio em vez de pedir mais ajuda na frente da mídia norte-americana.

Nos últimos dias, autoridades dos EUA conversaram com autoridades em Kiev sobre a assinatura do acordo de minerais, apesar do episódio de sexta-feira, e pediram aos assessores de Zelenskiy que convencessem o presidente ucraniano a pedir desculpas abertamente a Trump, de acordo com uma das pessoas familiarizadas com o assunto.

Nesta terça-feira, Zelenskiy postou no X que a Ucrânia estava pronta para assinar o acordo e chamou a reunião no Salão Oval de "lamentável".