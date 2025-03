Montadoras alertam que tarifas de Trump aumentarão preços dos veículos em até 25%

Entre os membros da entidade, estão a General Motors, a Ford, a Toyota, a Volkswagen, a Hyundai e a Stellantis.

"A maioria prevê que o preço de alguns modelos de veículos aumentará em até 25% e o impacto negativo sobre o preço e a disponibilidade dos veículos será sentido quase que imediatamente."

As fabricantes de automóveis alertaram que as tarifas interromperão a cadeia de suprimentos integrada em toda a América do Norte que está em vigor há mais de 25 anos. Algumas peças automotivas podem cruzar uma fronteira seis ou mais vezes antes da montagem final.

"Não é possível realocar a produção automotiva e a cadeia de suprimentos da noite para o dia. Esse é o desafio e o dilema: as tarifas automotivas na América do Norte podem acabar aumentando os custos para os consumidores antes que os empregos retornem ao país", acrescentou Bozzella.

No mês passado, o CEO da Ford, Jim Farley, alertou que as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá "abririam um buraco" no setor automotivo dos EUA. "O que estamos vendo é muito custo, muito caos", disse ele no mês passado.

A United Auto Workers elogiou Trump, ressaltando os planos de novas medidas tarifárias em abril.