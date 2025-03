Montadoras e setores de construção e matéria-prima são atingidos por início da guerra comercial de Trump

Por Medha Singh e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - As ações de várias empresas dos Estados Unidos estão sob pressão após a mais recente escalada da guerra comercial de Washington, com a expectativa de que novas tarifas contra Canadá e México atinjam os lucros de vários setores, como montadoras, varejistas e matérias-primas.

O presidente Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, com efeito a partir desta terça-feira. A medida abrange mais de US$900 bilhões em importações anuais dos Estados Unidos provenientes desses dois países.