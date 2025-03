Preços da gasolina nos EUA devem subir com entrada em vigor das novas tarifas de Trump

Entraram em vigor nesta terça-feira tarifas de 25% sobre todas as importações do México, de 10% sobre a energia canadense e a duplicação das tarifas sobre os produtos chineses para 20%. O governo Trump também impôs tarifas de 25% sobre todas as outras importações canadenses.

Isso já provocou um aumento nos preços da gasolina no atacado no nordeste dos EUA, uma região que depende muito das remessas canadenses de gasolina, óleo para aquecimento e diesel, de acordo com a distribuidora de combustível TACenergy.

Esse aumento começará a chegar às bombas de New England em breve e poderá acrescentar de 20 a 40 centavos de dólar por galão, segundo especialistas em varejo de combustíveis.

"Se você estiver abastecendo no nordeste, verá os aumentos de preços primeiro e de forma mais significativa", disse o analista da GasBuddy, Patrick De Haan, em um post de blog na terça-feira.

A refinaria canadense Irving Oil, principal fornecedora de combustíveis refinados para a região nordeste, aumentou os preços de combustíveis na terça-feira para refletir os custos tarifários, disse De Haan.

Um representante da Irving Oil não estava imediatamente disponível para comentar. A empresa já havia dito anteriormente que as tarifas forçariam o aumento de seus preços para os clientes dos EUA.