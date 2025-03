S&P 500 e Dow terminam em baixa, arrastados pelas tensões comerciais

Por Chibuike Oguh e Johann M Cherian e Sukriti Gupta

NOVA YORK (Reuters) - Os índices de referência S&P 500 e Dow fecharam em baixa nesta terça-feira, com a escalada das tensões comerciais após as novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao Canadá, México e China.

As tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá entraram em vigor na terça-feira, juntamente com a duplicação das tarifas sobre produtos chineses. A China e Canadá retaliaram, enquanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu responder da mesma forma, sem dar detalhes.