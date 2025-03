Trump e TSMC anunciam plano de US$100 bilhões para construir cinco novas fábricas nos EUA

As ações da empresa listadas em Taiwan caíram 2% na terça-feira.

"Os custos mais altos são definitivamente uma preocupação para a TSMC", disse Andrew Tsai, presidente da empresa taiwanesa de consultoria Capital Investment Management Corp.

Como uma importante parceira de fabricação da Nvidia, da Qualcomm e da Advanced Micro Devices, a TSMC é fundamental para o setor de chips dos EUA, e trazer mais de sua produção para solo norte-americano resolveria um grande risco da cadeia de suprimentos para essas empresas.

A empresa de Taiwan também poderia desempenhar um papel central para salvar a rival Intel.

Autoridades do governo Trump se reuniram com Wei em Nova York este ano para tratar da possibilidade de assumir uma participação majoritária em uma joint venture na unidade fabril da Intel, como parte de um acordo para que várias empresas de chips assumam uma participação no empreendimento, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A Intel não respondeu às perguntas sobre as reuniões.