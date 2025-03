Adidas adota tom cauteloso em perspectivas de 2025

O presidente-executivo do grupo alemão, Bjorn Gulden, chamou o guidance de conservador e disse que a ambição da empresa era maior. A Adidas, que vem ganhando participação de mercado enquanto a principal rival Nike sofre, tem repetidamente entregue resultados mais fortes do que o previsto.

Gulden observou riscos à demanda do consumidor.

Tarifas adicionais dos EUA sobre importações aumentariam a inflação e fariam os consumidores reduzirem os gastos, disse ele, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, elevou as tarifas sobre a China e implementou tarifas de 25% sobre o Canadá e o México.

Trump também ameaçou impor tarifas ao Vietnã, que é o principal fabricante de produtos Adidas no mundo.

"Ao entrarmos em 2025, com toda essa volatilidade, não sabemos o que vai acontecer com as tarifas nos EUA, não temos ideia do que essa inflação pode causar...é claro que é bom estar do lado seguro", disse Gulden.

A Adidas espera que as receitas anuais aumentem a uma taxa de "um dígito alto" em termos sem efeito cambial, abaixo do crescimento de 12% registrado no ano passado, mas vê um crescimento de mais de 10% ao ajustar a ausência da Yeezy, após a venda de seus últimos tênis da colaboração descontinuados no quarto trimestre.