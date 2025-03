Ambipar faz parceria com B3 Digitas para negociação de créditos de carbono tokenizados

(Reuters) - A Ambipar fechou uma "parceria estratégica" com a B3 Digitas para negociação de créditos de carbono tokenizados, de acordo com fato relevante da companhia de gestão ambiental nesta quarta-feira.

O acordo, afirmou a empresa, atende à crescente demanda do mercado voluntário de carbono, viabilizando a compensação residual de emissões de CO2, por meio de créditos REDD+.

Com a parceria, a Ambipar disponibiliza seus tokens AMBI na plataforma B3 Digitas, buscando garantir rastreabilidade via blockchain e segurança por meio do provedor de infraestrutura e soluções para criptoativos controlado pela B3.