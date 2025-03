Analistas mantêm projeções econômicas no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central mantiveram suas projeções para os principais métricas econômicas do Brasil na pesquisa Focus divulgada nesta quarta-feira pós-Carnaval.

De acordo com o levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, as expectativas para a alta do IPCA permaneceram em 5,65% para este ano e em 4,40% para 2026.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.