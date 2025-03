Atividade de serviços da China tem leve crescimento em fevereiro, mostra PMI do Caixin

A pesquisa mostrou que os proprietários de empresas do setor de serviços observaram uma melhora modesta nas condições operacionais no mês passado, com o volume de novos negócios e os pedidos de exportação continuando a crescer.

Pela primeira vez em três meses, as empresas de serviços aumentaram o nível de emprego, com algumas atribuindo as contratações aos volumes mais altos de novos trabalhos.

Os custos de insumos caíram pela primeira vez desde junho de 2020, em parte devido à queda nos preços de algumas matérias-primas. Isso incentivou os prestadores de serviços a baixar seus preços para estimular a demanda.

As perspectivas de negócios para o próximo ano atingiram uma máxima recorde de três meses, já que as empresas expressaram otimismo em relação à demanda mais forte e planejaram tomar mais medidas para impulsionar as vendas.

Apesar desses sinais positivos, a economia da China continua a enfrentar desafios significativos, incluindo um mercado imobiliário em dificuldades, demanda doméstica fraca, confiança empresarial frágil e aumento das tarifas.

Na terça-feira, a China impôs tarifas de até 15% sobre as exportações dos EUA, poucas horas depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma decreto aumentando as tarifas para 20%.