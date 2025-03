Atividade dos EUA cresce ligeiramente e incerteza também sobe, mostra pesquisa do Fed

(Reuters) - A atividade econômica dos Estados Unidos cresceu ligeiramente, mas de forma desigual, desde meados de janeiro, as vagas de emprego aumentaram e os preços subiram modestamente, disse o Federal Reserve nesta quarta-feira, com empresas e famílias expressando otimismo contínuo em meio à crescente incerteza sobre como as políticas do presidente norte-americano, Donald Trump, afetarão o crescimento futuro, a demanda de trabalho e os preços.

"Seis distritos não relataram nenhuma mudança, quatro relataram crescimento modesto ou moderado e dois observaram pequenas contrações", disse o banco central dos EUA em seu resumo das observações de contatos comerciais e comunitários de cada um dos 12 bancos regionais do Fed. "As expectativas gerais para a atividade econômica nos próximos meses foram ligeiramente otimistas."

Conhecido como "Livro Bege", o documento fornece uma visão geral do humor e experiência econômicos do país duas semanas antes de cada reunião de política monetária do Fed. Em suas 54 páginas, houve 47 menções à incerteza, contra 17 no relatório de janeiro, com o dobro de referências a tarifas.