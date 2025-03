BC do Japão promete continuar elevando os juros apesar dos riscos tarifários de Trump

Por Leika Kihara

SHIZUOKA (Reuters) - O Banco do Japão pode aumentar a taxa de juros em um ritmo alinhado com as opiniões dominantes entre os mercados financeiros e economistas, disse seu vice-presidente Shinichi Uchida, mantendo vivas as expectativas de que há uma chance de elevação dos custos dos empréstimos no curto prazo.

Embora tenha se recusado a dizer quando o banco central poder aumentar os juros, Uchida basicamente descartou outra alta na próxima reunião do banco, em 18 e 19 de março, dizendo que "não é como se aumentaremos os juros em todas as reuniões".