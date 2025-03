BCE cortará juros de novo conforme guerra comercial e setor de defesa tornam perspectivas mais incertas

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) deverá reduzir novamente as taxas de juros na quinta-feira, no que provavelmente será sua última decisão fácil por algum tempo, conforme guerras comerciais e o rearmamento provocam a maior reviravolta na política econômica do continente em décadas.

Com as perspectivas mudando em um ritmo mais rápido do que modelos econômicos conseguem acompanhar e com formuladores de política monetária cada vez mais divididos quanto à necessidade de mais apoio, o foco estará nos sinais que o BCE enviará sobre movimentos futuros.