Canadá ameaça usar exportação de petróleo e gás aos EUA em disputa sobre tarifas

“Claro, há óleo e gás. Ainda não colocamos isso na mesa, mantivemos essas cartas na manga, cartas que podemos usar se isso piorar, e os EUA sabem disso”, afirmou Joly.

A ministra também afirmou que agricultores dos EUA terão que pagar 1,7 bilhão de dólares canadenses a mais se Ottawa impuser tarifas de exportação sobre potássio, mas não mencionou especificamente se isso seria uma carta que poderia ser usada em negociações.

Alberta, principal província exportadora de energia do Canadá, diz que nunca aceitará a ideia de reduzir exportações de energia aos Estados Unidos.

Joly é ministra do governo do primeiro-ministro Justin Trudeau, que deixará o cargo depois do Partido Liberal governista escolher um novo líder, no próximo domingo.

Os dois principais candidatos dizem que o Canadá tem que adotar uma postura dura com o presidente norte-americano, Donald Trump, em relação a tarifas.

(Reportagem de David Ljunggren)