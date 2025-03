China amplia estímulo para proteger economia de mudanças "nunca vistas em um século"

"Um ambiente externo cada vez mais complexo e severo pode exercer um impacto maior sobre a China em áreas como comércio, ciência e tecnologia", disse Li.

A guerra comercial com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ameaçando a joia econômica da China, seu complexo industrial, em um momento em que a fraqueza da demanda doméstica e os problemas do setor imobiliário carregado de dívidas estão deixando a economia cada vez mais vulnerável.

Trump também impôs tarifas a uma longa lista de países, interrompendo uma ordem comercial global de décadas, em torno da qual Pequim construiu seu modelo econômico.

As autoridades chinesas estão sendo pressionadas a estimular o consumo para afastar as pressões deflacionárias e reduzir a dependência da segunda maior economia do mundo das exportações e dos investimentos para crescer.

O termo "consumo" foi mencionado 31 vezes no relatório de Li, acima das 21 vezes no ano passado, enquanto "tecnologia" recebeu 28 menções, um pouco acima das 26 em 2024, de acordo com analistas da Guotai Junan.

"Pela primeira vez, o aumento do consumo foi elevado à prioridade máxima entre as principais tarefas de 2025, deslocando a tecnologia de sua habitual posição de liderança", disse Tilly Zhang, analista de tecnologia da Gavekal Dragonomics.