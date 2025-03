Criação de vagas no setor privado dos EUA desacelera com força em fevereiro, mostra ADP

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego mais abrangente referente a fevereiro do Departamento do Trabalho. Não há correlação entre os dois relatórios.

Os dados do governo devem mostrar criação de 142.000 vagas de emprego no setor privado em fevereiro, segundo uma pesquisa da Reuters, de 111.000 em janeiro, com a redução do impacto causado pelas temperaturas frias.

As demissões de funcionários federais não devem refletor no relatório de emprego de fevereiro já que ocorreram fora da semana de pesquisa.

A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 160.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em fevereiro, de 143.000 em janeiro. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 4,0%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)