Disney cortará quase 6% da equipe em duas unidades, diz fonte

Por Janaki Venugopalan e Mrinmay Dey

(Reuters) - A Disney está planejando reduzir o quadro de funcionários em cerca de 6% no ABC News Group e na Disney Entertainment Networks, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira, enquanto a gigante do entretenimento lida com o declínio da audiência da TV.

As demissões, que afetariam menos de 200 funcionários em ambas as unidades, devem ser anunciadas já nesta quarta-feira, com a maior parte do impacto na ABC News, disse a pessoa, pedindo anonimato, pois o assunto é confidencial.