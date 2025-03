Dólar tem maior queda diária no governo Lula com sinais de desaceleração dos EUA

Esta foi a maior queda percentual dos últimos 29 meses, desde 3 de outubro de 2022, quando a divisa encerrou com retração diária de 4,03%, cotada a R$5,1770 -- ainda durante a disputa eleitoral entre o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva e o então presidente Jair Bolsonaro.

Em 2025 a moeda norte-americana acumula perdas de 6,85%.

Às 17h04, na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 2,03%, aos R$5,7900.

Na sexta-feira o dólar à vista havia fechado em forte alta de 1,50%, a R$5,9165 -- maior cotação de fechamento desde 24 de janeiro --, com investidores assumindo posições de proteção na moeda norte-americana para enfrentar o período de Carnaval no Brasil, que manteve o mercado fechado na segunda e na terça-feira.

Com a volta dos negócios na tarde desta quarta-feira, o dólar exibiu queda firme, com parte das posições compradas (no sentido de elevação das cotações) sendo desfeita e em sintonia com o recuo da moeda norte-americana no exterior.

"Tem um movimento interessante que está acontecendo, com várias medidas de atividade econômica apontando para uma desaceleração muito forte nos EUA", pontuou Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, citando o efeito de políticas como cortes fiscais e demissões em massa no setor público norte-americano.