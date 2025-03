Dólar tem forte queda na volta do Carnaval com foco em tarifas e economia dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 1,24%, a R$5,837.

Na sexta-feira, o dólar à vista havia fechado em forte alta de 1,50%, a R$5,9165 -- maior cotação de fechamento desde 24 de janeiro --, com investidores assumindo posições de proteção na moeda norte-americana para enfrentar o período de Carnaval no Brasil, que manteve o mercado fechado na segunda e na terça-feira.

Com a volta dos negócios nesta quarta-feira, o dólar iniciou em queda firme, com parte das posições compradas (no sentido de elevação das cotações) sendo desfeita e em sintonia com o recuo da moeda norte-americana no exterior.

Às 13h46 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 1,01%, a 104,500.

Um dos destaques era o avanço do euro ante a divisa norte-americana, de 1,32%, a 1,0767 dólar, após acordo político na Alemanha em torno de um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros para impulsionar o crescimento.

Nos EUA, os agentes seguem atentos aos desdobramentos da política comercial do presidente Donald Trump após começarem a valer, na terça-feira, novas tarifas de importação de 25% sobre produtos do México e do Canadá, além de novas taxas sobre os produtos da China.