Empresas do setor de café do Brasil pedem recuperação judicial por passivo de R$2,13 bi

As companhias afirmaram também que a situação foi agravada pelas recentes altas no preço do café e pela desvalorização do real em relação ao dólar.

"As recuperandas sempre prezaram pelo respeito aos compromissos assumidos e pela perseverança, empenhando-se em atuar com excelência na entrega de seus produtos e serviços. O pedido de recuperação judicial formulado está alinhado a esses valores e, sem qualquer dúvida, servirá para que as dificuldades financeiras sejam superadas", afirmou.

As companhias reiteram no comunicado o seu "compromisso" com seus colaboradores, clientes, produtores e credores.

(Por Roberto Samora)