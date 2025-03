Ibovespa fecha em alta primeiro pregão de março com salto de Embraer, mas Petrobras pesa

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 1,49%, em dia positivo para o setor no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON avançando 1,68%, BRADESCO PN registrando alta de 2,05% e SANTANDER BRASIL UNIT apurando elevação de 1,43%.

- PETROBRAS PN recuou 3,65%, em dia negativo para petrolíferas na B3, contaminadas pelo declínio do petróleo no exterior. O barril do Brent perdeu 2,45%, após alta dos estoques nos EUA, em meio a receios com planos da Opep+ de prosseguir com os aumentos de produção em abril. PETROBRAS ON cedeu 4,61%, enquanto BRAVA ENERGIA ON caiu 8,27%, PRIO ON recuou 2,1% e PETRORECONCAVO ON terminou em baixa de 3,15%.

- BRASKEM PNA fechou em queda de 3,28%, engatando o décimo pregão seguido de declínio, dada a perspectiva ainda desafiadora para a indústria petroquímica. Na véspera, também entraram em vigor as novas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações do México, onde a empresa tem operações. Na semana passada, a companhia divulgou um prejuízo bilionário para o quarto trimestre de 2024.

- NATURA&CO ON caiu 1,78% após anunciar que continua negociando com a gestora IG4 visando uma potencial venda das operações da Avon fora da América Latina, mas agora sem exclusividade, uma vez que o prazo para tal direito expirou em 28 de fevereiro. "O que parecia mais iminente, está potencialmente se arrastando por mais tempo", notou o JPMorgan, chamando a atenção para potenciais efeitos no caixa.

- VALE ON subiu 0,8%, apesar da queda dos futuros do minério de ferro na China. A próxima sexta-feira, dia 7, é a data de corte para pagamento de dividendos anunciados no mês passado, no valor total bruto de cerca de R$2,14 por ação. O pagamento está previsto para 14 de março.