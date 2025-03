México pode buscar outros parceiros comerciais após tarifas dos EUA, diz presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O governo do México pode buscar outros parceiros comerciais além dos Estados Unidos, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quarta-feira, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, impôs tarifas ao vizinho.

Sheinbaum disse que o México pode alterar suas alianças comerciais "se necessário", referindo-se à possível continuação das tarifas.

As novas tarifas de 25% impostas por Trump sobre as importações de México e Canadá entraram em vigor na terça-feira, junto de novas taxas sobre produtos chineses, alterando seriamente as cadeias de suprimentos e as parcerias comerciais de longa data.