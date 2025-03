Minério de ferro cai com tarifas China-EUA alimentando tensões de guerra comercial

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 1,42%, para US$99,4 a tonelada.

A duplicação das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos chineses para 20% entrou em vigor na terça-feira, provocando uma rápida retaliação de Pequim e estimulando preocupações com a guerra comercial.

Pequim aumentou taxas de importação de produtos agrícolas e alimentícios norte-americanos no valor de US$21 bilhões, suspendeu as licenças de importação de soja de três empresas dos EUA e interrompeu as importações de toras.

"O sentimento também foi afetado pela perspectiva de novas tarifas", disseram os analistas do ANZ.

As tarifas dos EUA sobre aço e alumínio devem entrar em vigor em 12 de março.

A China liberou mais estímulos fiscais na quarta-feira, prometendo maiores esforços para apoiar o consumo e amortecer o impacto da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos, com medidas específicas que incluem uma expansão significativa do esquema de trocas de bens de Pequim, lançado no ano passado.