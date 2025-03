Morgan Stanley recomenda aposta na inclinação da curva de DI com expectativa de volta do ruído fiscal

"O aperto da política monetária está levantando preocupações sobre as perspectivas de crescimento... No mês passado, os riscos de uma desaceleração mais pronunciada do crescimento no Brasil até o fim do ano foram um foco importante das nossas conversas com investidores", revelou no relatório.

Para a estrategista do Morgan Stanley, a combinação de crescimento e preocupações fiscais deve impulsionar uma inclinação incremental na curva DI.

"Notamos que a curva DI está atualmente precificando apenas cerca de 50 pontos básicos de flexibilização nos próximos dois anos, apesar das crescentes preocupações com o crescimento. Em outras palavras, estamos precificando uma postura do Banco Central 'mais alta por mais tempo'."

Ela atribuiu esse quadro a uma combinação de fatores, incluindo expectativas de que a fraqueza futura dos dados poderia ser enfrentada com uma resposta fiscal do governo, e à postura ainda agressiva -- embora mais branda -- do BC.

No entanto, disse avaliar que o país está em um estágio maduro o suficiente do ciclo de alta que já está permitindo que a curva DI comece a se desinverter entre a parte mais curta e a "barriga" (trecho intermediário).

"E esperamos que esse ímpeto continue", acrescentou, recomendando ficar vendido (que se beneficia da queda da taxa) no DI com vencimento 2027 e tomado (que se beneficia da alta da taxa) no prazo janeiro 2031, mirando 60 pontos básicos.