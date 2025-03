Musk diz que Serviço Postal e estatal de transporte ferroviário deveriam ser privatizados

Ele disse que acha que essas medidas exigiriam aprovação do Congresso. A Amtrak, estatal criada em 1970, e o USPS, também propriedade do governo, não comentaram em um primeiro momento.

No mês passado, Trump afirmou que estava considerando fundir o Serviço Postal com o Departamento do Comércio dos EUA, o que, segundo os democratas, violaria leis federais.

O Serviço Postal teve prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares desde 2007, incluindo 9,5 bilhões nos 12 meses até 30 de setembro. Neste mês, no entanto, o USPS divulgou lucro de 144 milhões de dólares no quarto trimestre. Com o boom do email, a agência foi prejudicada por um declínio de 80% no volume de correspondências desde 1997. O patamar agora é o mais baixo desde 1968.

A Amtrak afirmou em dezembro que o volume de passageiros superou os níveis pré-Covid pela primeira vez em 2024 e bateu recorde.

O número de passageiros da Amtrak subiu 15% em relação a 2023, para um recorde de 32,8 milhões de viagens de clientes. A Amtrak divulgou um prejuízo operacional ajustado de 705 milhões de dólares para os 12 meses até 30 de setembro, queda de 9% em relação a 2023.

(Reportagem de David Shepardson)