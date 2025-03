Partidos da Alemanha concordam com revisão de política fiscal para impulsionar defesa e economia

Merz disse que seu bloco e o SPD apresentarão uma moção à câmara baixa do Parlamento na próxima semana para emendar a Constituição, de modo que os gastos com defesa acima de 1% da produção econômica fiquem isentos do freio da dívida.

Uma comissão de especialistas desenvolverá separadamente uma proposta de modernização do freio da dívida para impulsionar os investimentos de forma permanente.

De acordo com uma pesquisa do INSA, 49% dos alemães apoiam o afrouxamento do freio da dívida, enquanto apenas 28% são contra. Mas a alteração das regras e a criação de um fundo especial exigem uma maioria de dois terços no Parlamento.

Os conservadores e o SPD estão buscando aprovar as medidas antes do início do novo Parlamento, uma vez que os partidos de extrema-direita e extrema-esquerda terão uma minoria suficiente para bloquear emendas constitucionais, depois de terem obtido bons resultados na eleição do mês passado.