PESQUISA-Dólar deve perder força em meio a nervosismo sobre guerra comercial ampla

Combinado com semanas de desmonte de posições compradas em dólar, isso fez com que o dólar caísse quase 2,5% em relação a uma cesta das principais moedas nesta semana, de acordo com dados da Commodity Futures Trading Commission.

Uma maioria de quase 60% dos estrategistas cambiais, 18 de 31, em uma pesquisa realizada pela Reuters de 3 a 5 de março, previu que as apostas líquidas compradas em dólar diminuirão ainda mais até o final de março.

Oito disseram que não haverá muita mudança, enquanto apenas cinco esperavam um aumento nas posições líquidas compradas.

"Os riscos para a perspectiva do dólar nos próximos meses são uniformes. Por um lado, as tarifas e a elevada incerteza geopolítica sustentam um dólar mais forte", disse George Saravelos, chefe de pesquisa de câmbio do Deutsche Bank.

"Por outro lado, as mudanças na política fiscal alemã e as perturbações em várias frentes representam riscos de queda. Portanto, estamos neutros. O grande grau de incerteza impedirá um grande aumento no posicionamento do dólar em ambas as direções", completou.

De outubro até o início de janeiro, o dólar subiu quase 10% devido à contínua resiliência dos dados econômicos dos EUA e às expectativas de que o Federal Reserve teria apenas mais um ou dois cortes na taxa de juros para realizar.