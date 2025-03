Petróleo cai mais de 2% com alta de estoques nos EUA; Opep+ e tarifas também pesam

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, depois que os estoques da commodity dos Estados Unidos registraram um aumento maior do que o esperado, adicionando mais um vento contrário, já que os investidores se preocuparam com os planos da Opep+ de aumentar a produção em abril e com as tarifas dos EUA sobre o Canadá, a China e o México.

Os contratos futuros do Brent fecharam em queda de US$1,74, ou 2,45%, para US$69,30 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$1,95, ou 2,86%, para US$66,31 por barril.