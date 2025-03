Petróleo cai pelo 3º dia com plano da Opep+ de aumento da produção e tarifas de Trump

Por Arunima Kumar

(Reuters) - Os preços do petróleo caíam pelo terceiro dia nesta quarta-feira, com os investidores preocupados em relação aos planos da Opep+ de prosseguir com os aumentos de produção em abril, e às tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Canadá, China e México, que aumentaram as tensões comerciais.

Os futuros do Brent caíam US$1,09, ou 1,53%, para US$69,95 por barril às 10h45 (horário de Brasília). O petróleo bruto dos EUA (WTI) recuava US$1,37, ou 2,01%, para US$66,89 o barril.