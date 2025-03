Setor de serviços dos EUA cresce em fevereiro, e inflação já preocupa

O crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos acelerou inesperadamente em fevereiro e os preços dos insumos aumentaram, o que, combinado com um recente aumento no custo das matérias-primas nas fábricas sugere que a inflação pode se intensificar nos próximos meses.

O aumento das pressões dos preços pode ser agravado pela guerra comercial desencadeada pelas novas tarifas de 25% impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações do México e do Canadá, que entraram em vigor ontem, juntamente com a duplicação das tarifas sobre os produtos chineses para 20%.

O Instituto de Gestão de Fornecimento disse hoje que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) não manufatureiro subiu para 53,5 no mês passado, de 52,8 em janeiro. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 52,6.