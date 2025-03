Taxas futuras de juros têm baixas firmes com queda do dólar no retorno do Carnaval

Na última sexta-feira as taxas futuras haviam disparado no Brasil, entre outros motivos pelo posicionamento de proteção dos investidores no dólar antes do período do Carnaval.

Nesta quarta-feira houve um movimento inverso -- de queda do dólar ante o real e de baixa das taxas futuras -- ajudado em grande parte pela percepção de que a economia dos EUA pode estar a caminho de uma recessão.

Pela manhã o Relatório Nacional de Emprego da ADP indicou que a economia dos EUA abriu apenas 77.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de abrir 186.000 em janeiro em dado revisado para cima. O resultado de fevereiro ficou bem abaixo dos 140.000 postos projetados em pesquisa da Reuters com economistas.

A perspectiva de forte desaceleração da economia norte-americana, que já havia pesado sobre o dólar nas sessões anteriores, voltou a pressionar as cotações da moeda norte-americana ao redor do mundo, em meio à leitura de que o Federal Reserve pode ter espaço para cortar mais os juros este ano.

Um dos fatores de pressão de alta sobre a inflação e os juros no Brasil, o dólar chegou a ceder mais de 2,70% ante o real durante a tarde, o que sustentou os recuos firmes das taxas dos DIs. Às 16h11, já na reta final da sessão, a taxa do vencimento para janeiro de 2030 estava na mínima de 14,80%, em baixa de 32 pontos-base ante o ajuste de sexta-feira.

No exterior a política tarifária do presidente Donald Trump também seguia no foco, após começarem a valer, na terça-feira, novas tarifas de importação de 25% sobre produtos do México e do Canadá, além de novas taxas sobre os produtos da China.