Trump avalia alívio em tarifas para setores que cumprem acordo comercial, diz secretário

Por Susan Heavey e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando proteger setores como o de montadoras de automóveis das tarifas dos EUA e seu governo fará um anúncio ainda nesta quarta-feira sobre as tarifas impostas ao Canadá e ao México, disse o chefe do Departamento de Comércio dos EUA.

Em uma entrevista à Bloomberg TV, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que Trump tomaria a decisão final sobre a concessão de alívio a determinados setores. Ele disse que a tarifa de 25% cobrada do Canadá e do México permaneceria, com o objetivo de renegociar um pacto com os dois países vizinhos no próximo ano.