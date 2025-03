Trump desencadeia guerra comercial e aumento de preços com tarifas sobre Canadá, China e México

A varejista de eletrônicos Best Buy também alertou sobre possíveis aumentos de preços. A presidente-executiva da empresa, Corie Barry, disse a analistas em uma ligação telefônica que a China continua sendo a principal fonte de produtos vendidos pela empresa, com o México em segundo lugar.

A tarifa de 20% sobre as importações chinesas será aplicada a várias categorias importantes de produtos eletrônicos chineses que não foram afetadas pelas tarifas anteriores, incluindo smartphones, laptops, consoles de videogame, relógios e alto-falantes inteligentes e dispositivos Bluetooth.

"Estimamos que as tarifas podem levar a um aumento anual de quase US$1.000 por família no custo dos produtos", disse a economista-chefe da Nationwide Mutual, Kathy Bostjancic. "O fortalecimento do dólar ajuda a mitigar parte do impacto da inflação, que de outra forma seria maior."

Uma tarifa extra de 10% sobre os produtos chineses entrou em vigor na terça-feira, somando-se a uma tarifa de 10% imposta por Trump em 4 de fevereiro e às tarifas de até 25% impostas às importações chinesas durante o primeiro mandato de Trump.

As tarifas sobre alguns desses produtos aumentaram acentuadamente durante o governo do ex-presidente Joe Biden no ano passado.

As tarifas retaliatórias da China visaram a uma ampla gama de produtos agrícolas dos EUA, incluindo certas carnes, grãos, algodão, frutas, legumes e laticínios.