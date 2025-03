Trump vai adiar algumas tarifas automotivas após pedido das três grandes montadoras de Detroit

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, concordou em adiar por um mês as tarifas sobre alguns veículos fabricados na América do Norte após uma ligação com os CEOs da General Motors e da Ford e com o presidente da Stellantis, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira.

As montadoras pediram a Trump que renunciasse às tarifas de 25% sobre México e Canadá para veículos que estivessem em conformidade com as regras de origem do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) de 2020. A medida beneficiará montadoras dos EUA e outras fabricantes estrangeiras que estão em conformidade.