UE mantém meta de emissões zero para veículos até 2035

O comissário de transportes Apostolos Tsitsikostas apresentou nesta quarta-feira o plano de ação do órgão executivo da UE para garantir que as montadoras de veículos da UE eletrifiquem seus modelos e consigam concorrer com rivais dos EUA e da China.

Tsitsikostas disse que uma revisão dos regulamentos de emissões em 2026 será antecipada para o terceiro e quarto trimestres deste ano, mas disse que as metas em si não mudariam.

"Mantemos as metas de 2035, o que significa que mantemos as metas de 2025, 2030 e, é claro, de 2035", disse ele.

Os fabricantes de automóveis da UE afirmam que o período de conformidade mais longo para as metas de 2025 ainda será difícil de cumprir.

Grupos de lobby como a associação de consumidores BEUC e o grupo de pesquisa de transportes T&E, criticaram a prorrogação, afirmando que ela reduzirá a pressão sobre os fabricantes para que produzam carros mais acessíveis e deixará a Europa ainda mais atrasada em relação à China.

O grupo T&E afirmou que o plano automotivo da UE foi uma grande concessão à indústria e deveria ser a última, e disse que os parlamentares deveriam se manter firmes contra a pressão para alterar os padrões de emissão de CO2 dos carros para 2030 e 2035.