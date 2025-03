Wall Street fecha em alta conforme mercados observam diminuição de tensões comerciais

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Chibuike Oguh

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street terminaram em alta em um pregão volátil nesta quarta-feira, com investidores comemorando a aparente diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais.

As ações passaram para o território positivo após uma notícia de que o presidente norte-americano, Donald Trump, estava considerando um adiamento de um mês nas tarifas de automóveis sobre o Canadá e o México. As ações ampliaram os ganhos depois que um anúncio da Casa Branca confirmou que Trump concordou em adiar as tarifas sobre alguns veículos.