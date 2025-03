Alckmin e secretário do Comércio dos EUA acertam reuniões bilaterais para os próximos dias

"O vice-presidente considerou positiva a conversa e acredita que, através do diálogo, será possível chegar a um bom entendimento sobre a política tarifária e outras questões que envolvam a política comercial entre os países", informou em nota o gabinete da vice-presidência.

A intenção do governo brasileiro é que os Estados Unidos retome ao menos uma cota de importação sem tarifa, no mesmo sistema que funcionou até agora. A taxação, de 25%, deve entrar em vigor na próxima semana, no dia 12.

A Reuters apurou com fontes que participaram da reunião que Alckmin solicitou o adiamento do início da tarifação dos produtos brasileiros. Em resposta, Lutnick afirmou que levaria a questão a Trump.

A argumentação do governo brasileiro, de acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, é de que o país tem um déficit comercial com os EUA, sendo hoje um dos poucos com exportações diretas nesta situação. Nas contas do governo brasileiro, o déficit do Brasil está em torno de US$250 milhões, mas as contas norte-americanas estimam resultado ainda maior, de US$7 bilhões.

A taxação de um dos principais produtos da pauta de exportações do Brasil daria um sinal inverso ao que os norte-americanos gostariam de passar. Se um país que tem déficit comercial também é taxado, não haveria muito incentivo para que países com superávit comercial com os EUA tentassem equilibrar a balança, argumenta a fonte.

O Brasil exportou no ano passado 4,3 milhões de toneladas de aço para os EUA, o que representaria cerca de 48% das vendas do produto brasileiro, de acordo com dados do governo federal.