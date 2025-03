Autoridades do BCE veem chance crescente de pausa em abril antes de retomar cortes de juros, dizem fontes

No entanto, as fontes, que representam tanto o campo mais brando como o mais agressivo na política de juros no Conselho do BCE, concordaram ser improvável que o banco central mantenha sua taxa de depósito em 2,5% e que mais cortes são necessários, pelo menos com base nas informações disponíveis hoje.

Um porta-voz do BCE não quis fazer comentários.

As principais variáveis incluem a política comercial. Se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre a União Europeia, isso aumentará as chances de mais cortes, possivelmente até mesmo a partir de abril, disseram algumas das fontes.

Por outro lado, uma retaliação por parte da União Europeia torna o cenário mais incerto, elevando o risco de estagflação.

Por outro lado, se a Alemanha avançar com seus planos de gastos militares e de infraestrutura propostos, isso deve aumentar o crescimento e a inflação e tornar menos provável um corte em abril.

As fontes acrescentaram que a redação final do novo guidance do BCE, de que os juros seriam "significativamente menos restritivos", foi o resultado de um meio termo alcançado antes da reunião.