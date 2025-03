BC determina exclusão de chaves Pix de pessoas e empresas com cadastro irregular na Receita

O BC disse que passará a exigir que as instituições que oferecem o Pix assegurem que os nomes de pessoas e empresas vinculadas às chaves do serviço estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases de CPF e CNPJ da Receita Federal.

Adicionalmente, o próprio BC também agirá de forma ativa no processo de verificação, como uma "segunda linha de defesa".

Perderão as chaves as pessoas físicas com CPF suspenso, nulo ou cancelado. Segundo o BC, esses casos ocorrem quando o cadastro da pessoa na Receita está com informações incorretas ou incompletas ou foi invalidado por duplicidade de cadastro ou fraude. Também serão excluídas as chaves de titulares já falecidos.

No caso das empresas, serão excluídas as chaves dos CNPJs com situação cadastral suspensa, inapta, baixada ou nula, casos que também implicam indícios de fraudes, cadastros inválidos ou situações em que a empresa está há mais de dois anos sem apresentar demonstrativos financeiros ou demonstrações contábeis.

Questionado em entrevista à imprensa sobre como será feita a distinção entre casos de fraude de CNPJ e de situações de pequenos empreendedores que estejam apenas atrasados na entrega dos demonstrativos anuais por dificuldades administrativas, o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Breno Lobo, disse que a instituição ainda avalia como tratar a questão.

"Operacionalmente a gente de fato não desenhou ainda a forma, mas a gente já conversou com a Receita, está em conversas com a Receita, para poder operacionalizar e não permitir que situações fiscais interfiram no uso no Pix", afirmou.