BC passa a exigir que nomes em chaves Pix estejam em conformidade com base da Receita Federal

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central passou a exigir que as instituições financeiras e de pagamento que oferecem o Pix garantam que os nomes de pessoas e empresas vinculadas às chaves do serviço estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases de CPF e CNPJ da Receita Federal, informou a autarquia nesta quinta-feira.

Segundo o BC, a verificação por parte das instituições deve ocorrer sempre que houver operação envolvendo a chave Pix, como um registro, uma alteração de informações ou portabilidade.

"Com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal", afirmou a autarquia em comunicado ao justificar a nova medida, que foi implementada como uma alteração no regulamento do Pix.