BCE reduz juros e mantém a porta aberta para mais afrouxamento

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros conforme esperado nesta quinta-feira, e manteve a porta aberta para mais reduções, mesmo com a iminente guerra comercial com os Estados Unidos e os planos para aumentar os gastos militares que podem provocar a maior reviravolta na política econômica da Europa em décadas.

Afrouxando a política monetária pela sexta vez desde junho, o BCE reduziu sua taxa de depósito para 2,5%, em um aceno à desaceleração da inflação e à fraqueza do crescimento, e disse que os juros ainda estão restringindo o crescimento, mesmo que menos do que no passado.