Boeing precisa mudar sua cultura de isolamento, diz presidente-executivo em reunião

As equipes da empresa, que também inclui divisões de aviões comerciais e serviços globais, "não trabalham umas com as outras tão bem quanto poderiam", disse ele. "E o poder da Boeing está no fato de todos nós remarmos o barco juntos."

Ortberg disse que uma mudança cultural aumentaria o moral da empresa, que tem mais de 160.000 funcionários em todo o mundo, e "os resultados aparecerão no mercado".

A Boeing não quis comentar suas falas.

A empresa perdeu quase US$12 bilhões em 2024 e tem lutado para estabilizar a produção de seus 737 MAX, 787 e vários programas de defesa, incluindo dois substitutos para o avião presidencial dos Estados Unidos, o Força Aérea Um.

Anteriormente, Ortberg, que assumiu o cargo de presidente-executivo em agosto, disse que a empresa perdeu seu status "icônico" e que para resolver seus problemas de segurança e qualidade seria necessário mudar a cultura da Boeing.

Ele afirmou na quarta-feira que seu diagnóstico dos problemas da Boeing foi informado, em parte, por um grupo de trabalho sobre cultura composto por funcionários de toda a empresa que estava analisando seus valores e, "provavelmente mais importante", os comportamentos da empresa.