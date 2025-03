Canadá estará em guerra comercial com EUA no futuro próximo, diz Trudeau

Por David Ljunggren e Promit Mukherjee

OTTAWA (Reuters) - O Canadá continuará em uma guerra comercial com os Estados Unidos no futuro próximo, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau nesta quinta-feira, um dia após o que ele chamou de ligação "colorida" com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Trudeau afirmou que o Canadá continuará a tratar, com altos funcionários do governo Trump, das tarifas que Washington afirma que imporá às importações canadenses, reiterando que seu objetivo era remover as medidas.